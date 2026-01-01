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Алан Пол
Alan Poul
Киноафиша
Персоны
Алан Пол
Алан Пол
Alan Poul
Дата рождения
1 мая 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Популярные фильмы
8.6
Рим
(2005)
8.5
Клиент всегда мертв
(2001)
8.4
Служба новостей
(2012)
Фильмография Алан Пол
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
2015
2012
2010
2006
2005
2001
2000
1998
1997
1994
1992
Все
14
Фильмы
5
Сериалы
9
Режиссер
9
Продюсер
5
8
Полиция Токио
драма, криминал
2022, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.8
Грейс и Фрэнки
комедия
2015, США
7.6
Предчувствие
драма, криминал
2012, США
8.4
Служба новостей
драма
2012, США
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.9
Диагнозу вопреки
драма, комедия
2010, США
6.3
План Б
The Back-Up Plan
комедия, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
7.6
Большая любовь
драма
2006, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.6
Рим
драма, боевик, приключения
2005, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.5
Клиент всегда мертв
драма, комедия
2001, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.3
Женщина сверху
Woman on Top
мелодрама, комедия, фэнтези
2000, США
7.2
Кровавый четверг
Thursday
боевик, триллер
1998, США
4.9
Ускользающий идеал
'Til There Was You
комедия
1997, США
8.2
Моя так называемая жизнь
драма, мелодрама, комедия
1994, США
6.6
Кэндимэн
Candyman
ужасы, триллер, драма
1992, США / Великобритания
Новости о Алан Пол
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