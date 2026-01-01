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Алан Пол Alan Poul
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Алан Пол

Alan Poul

Дата рождения
1 мая 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер

Популярные фильмы

Рим 8.6
Рим (2005)
Клиент всегда мертв 8.5
Клиент всегда мертв (2001)
Служба новостей 8.4
Служба новостей (2012)

Фильмография Алан Пол

Жанр
Год
Полиция Токио 8
Полиция Токио
драма, криминал 2022, США
Грейс и Фрэнки 7.8
Грейс и Фрэнки
комедия 2015, США
Предчувствие 7.6
Предчувствие
драма, криминал 2012, США
Служба новостей 8.4
Служба новостей
драма 2012, США
Диагнозу вопреки 7.9
Диагнозу вопреки
драма, комедия 2010, США
План Б 6.3
План Б The Back-Up Plan
комедия, мелодрама 2010, США
Смотреть трейлер
Большая любовь 7.6
Большая любовь
драма 2006, США
Рим 8.6
Рим
драма, боевик, приключения 2005, США
Клиент всегда мертв 8.5
Клиент всегда мертв
драма, комедия 2001, США
Женщина сверху 5.3
Женщина сверху Woman on Top
мелодрама, комедия, фэнтези 2000, США
Кровавый четверг 7.2
Кровавый четверг Thursday
боевик, триллер 1998, США
Ускользающий идеал 4.9
Ускользающий идеал 'Til There Was You
комедия 1997, США
Моя так называемая жизнь 8.2
Моя так называемая жизнь
драма, мелодрама, комедия 1994, США
Кэндимэн 6.6
Кэндимэн Candyman
ужасы, триллер, драма 1992, США / Великобритания
Новости о Алан Пол
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