Адольф Хансен Adolph Hansen
Адольф Хансен

Адольф Хансен

Adolph Hansen

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Ложное движение 6.9
Ложное движение (1975)

Фильмография Адольф Хансен

Жанр
Год
Ложное движение 6.9
Ложное движение Falsche Bewegung
драма 1975, ФРГ
