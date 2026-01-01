Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адольф Хансен
Adolph Hansen
Адольф Хансен
Адольф Хансен
Adolph Hansen
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Ложное движение
(1975)
Фильмография Адольф Хансен
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1975
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Ложное движение
Falsche Bewegung
драма
1975, ФРГ
