О персоне
Фильмография
Мери Анджапаридзе
Meri Anjaparidze
Мери Анджапаридзе
Meri Anjaparidze
Дата рождения
28 октября 1904
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
16 июля 1980
Место рождения
Кутаиси, Грузия
Популярные фильмы
7.3
Хмурое утро
(1959)
Фильмография Мери Анджапаридзе
7.3
Хмурое утро
Khmuroe utro
драма
1959, СССР
Онлайн
