Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Телма Риттер
Награды
Награды и номинации Телма Риттер
Thelma Ritter
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Телма Риттер
Оскар 1963
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1960
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1954
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1953
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1952
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1951
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actress in a Supporting Role
Номинант
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