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О персоне
Леопольдо Савона
Leopoldo Savona
Киноафиша
Персоны
Леопольдо Савона
Леопольдо Савона
Leopoldo Savona
Дата рождения
13 июля 1913
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 октября 2000
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.5
Дни любви
(1954)
Фильмография Леопольдо Савона
6.5
Дни любви
Giorni d'amore
комедия, драма
1954, Италия / Франция
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