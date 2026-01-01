Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айно Таубе
Aino Taube
Киноафиша
Персоны
Айно Таубе
Айно Таубе
Aino Taube
Дата рождения
11 июля 1912
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
3 июня 1990
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Лицом к лицу
(1976)
6.9
Женщины ждут
(1952)
Фильмография Айно Таубе
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мистика
Ужасы
Год
Все
1976
1952
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.6
Лицом к лицу
Ansikte mot ansikte
драма, ужасы, мистика
1976, Швеция
6.9
Женщины ждут
Kvinnors väntan
комедия, драма
1952, Швеция
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667