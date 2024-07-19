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Фильмография
Алдо Пулизи
Aldo Puglisi
Киноафиша
Персоны
Алдо Пулизи
Алдо Пулизи
Aldo Puglisi
Дата рождения
12 апреля 1935
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
19 июля 2024
Место рождения
Катания, Италия
Популярные фильмы
7.9
Соблазненная и покинутая
(1964)
7.2
Брак по-итальянски
(1964)
Билеты
Фильмография Алдо Пулизи
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1964
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.2
Брак по-итальянски
Matrimonio all'italiana
комедия, драма
1964, Италия / Франция
Билеты
7.9
Соблазненная и покинутая
Sedotta e abbandonata
драма, комедия
1964, Италия / Франция
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