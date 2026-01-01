Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алекс Фельдман
Alex Feldman
Киноафиша
Персоны
Алекс Фельдман
Алекс Фельдман
Alex Feldman
Дата рождения
19 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Коллекционер
(2009)
5.6
Когда меня полюбят
(2004)
Фильмография Алекс Фельдман
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2009
2004
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Коллекционер
The Collector
ужасы, триллер, криминал
2009, США
Смотреть трейлер
5.6
Когда меня полюбят
When Will I Be Loved
драма
2004, США
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667