Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Ён Гюн Пак
Киноафиша
Персоны
Ён Гюн Пак
Ён Гюн Пак
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667