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Ён Гюн Пак
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Ён Гюн Пак

О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
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