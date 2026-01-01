Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Михаил Петровский
Mikhail Petrovsky
Киноафиша
Персоны
Михаил Петровский
Михаил Петровский
Mikhail Petrovsky
Дата рождения
13 августа 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
ДМБ
(2000)
6.6
Хочу в тюрьму
(1999)
Фильмография Михаил Петровский
8.1
ДМБ
DMB
комедия
2000, Россия
6.6
Хочу в тюрьму
Khochu v tyurmu
комедия
1999, Россия
Показать еще
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить