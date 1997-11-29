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Фильмография
Михаил Щеглов
Mikhail Shcheglov
Киноафиша
Персоны
Михаил Щеглов
Михаил Щеглов
Mikhail Shcheglov
Дата рождения
24 июля 1934
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
29 ноября 1997
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Фуэте
(1986)
Фильмография Михаил Щеглов
6.7
Фуэте
Fuete
драма, мюзикл
1986, СССР
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