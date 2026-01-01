Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марсель Варнель
Marcel Varnel
Киноафиша
Персоны
Марсель Варнель
Марсель Варнель
Marcel Varnel
Дата рождения
16 октября 1898
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 июля 1947
Место рождения
Париж, Франция
Популярные фильмы
6.8
Джордж из Динки-джаза
(1940)
Фильмография Марсель Варнель
Жанр
Все
Военный
Комедия
Мюзикл
Год
Все
1940
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.8
Джордж из Динки-джаза
Let George Do It
комедия, мюзикл, военный
1940, Великобритания
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667