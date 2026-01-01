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Эльфриде Датциг
Elfriede Datzig
Киноафиша
Персоны
Эльфриде Датциг
Эльфриде Датциг
Elfriede Datzig
Дата рождения
26 июля 1922
Возраст
23 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
27 января 1946
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Моя дочь живет в Вене
(1940)
Фильмография Эльфриде Датциг
7.2
Моя дочь живет в Вене
Meine Tochter lebt in Wien
комедия
1940, Германия
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