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Фильмография
Марианна Хаган
Marianne Hagan
Киноафиша
Персоны
Марианна Хаган
Марианна Хаган
Marianne Hagan
Дата рождения
8 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Земля вампиров
(2010)
5.1
Лесистые холмы
(2023)
4.8
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
(1995)
Фильмография Марианна Хаган
5.1
Лесистые холмы
The Forest Hills
драма, ужасы, триллер
2023, США
6.9
Земля вампиров
Stake Land
ужасы
2010, США
Смотреть трейлер
4.8
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
Halloween: The Curse of Michael Myers
ужасы, триллер
1995, США
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