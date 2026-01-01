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Марианна Хаган Marianne Hagan
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Марианна Хаган

Marianne Hagan

Дата рождения
8 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Земля вампиров 6.9
Земля вампиров (2010)
Лесистые холмы 5.1
Лесистые холмы (2023)
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса 4.8
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса (1995)

Фильмография Марианна Хаган

Лесистые холмы 5.1
Лесистые холмы The Forest Hills
драма, ужасы, триллер 2023, США
Земля вампиров 6.9
Земля вампиров Stake Land
ужасы 2010, США
Смотреть трейлер
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса 4.8
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса Halloween: The Curse of Michael Myers
ужасы, триллер 1995, США
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