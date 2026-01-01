Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аилика Кремер
Lika Kremer
Аилика Кремер
Аилика Кремер
Lika Kremer
Дата рождения
15 мая 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Карантин
(1983)
Фильмография Аилика Кремер
Жанр
Все
Комедия
Семейный
Год
Все
1983
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.9
Карантин
Karantin
семейный, комедия
1983, СССР
