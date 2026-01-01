Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маттье Рикард Matthieu Ricard
Киноафиша Персоны Маттье Рикард

Маттье Рикард

Matthieu Ricard

Дата рождения
15 февраля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Экс-ле-Бен, Франция

Популярные фильмы

El dulce sabor del éxito 8.0
El dulce sabor del éxito (2021)
Колесо времени 7.1
Колесо времени (2003)

Фильмография Маттье Рикард

Жанр
Год
El dulce sabor del éxito 8
El dulce sabor del éxito El dulce sabor del éxito
документальный 2021, Испания
Колесо времени 7.1
Колесо времени Wheel of Time
документальный 2003, Германия
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше