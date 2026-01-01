Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттье Рикард
Matthieu Ricard
Маттье Рикард
Маттье Рикард
Matthieu Ricard
Дата рождения
15 февраля 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Экс-ле-Бен, Франция
Популярные фильмы
8.0
El dulce sabor del éxito
(2021)
7.1
Колесо времени
(2003)
Фильмография Маттье Рикард
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2021
2003
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8
El dulce sabor del éxito
El dulce sabor del éxito
документальный
2021, Испания
7.1
Колесо времени
Wheel of Time
документальный
2003, Германия
