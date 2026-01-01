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Аделе Каролин Дахл
Adele Karoline Dahl
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Персоны
Аделе Каролин Дахл
Аделе Каролин Дахл
Adele Karoline Dahl
Популярные фильмы
5.2
Триггер
(2006)
Фильмография Аделе Каролин Дахл
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
2006
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.2
Триггер
Trigger
семейный
2006, Норвегия
Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
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