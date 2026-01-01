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Скоро в прокате «Мошенники»
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О персоне
Никола Вукчевич
Nikola Vukčević
Киноафиша
Персоны
Никола Вукчевич
Никола Вукчевич
Nikola Vukčević
Дата рождения
19 августа 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.4
Оплот стойкости
(2024)
6.1
Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
(2014)
4.8
Вид с Эйфелевой башни
(2005)
Фильмография Никола Вукчевич
7.4
Оплот стойкости
Obraz
биография, драма, семейный
2024, Хорватия / Германия / Черногория / Сербия
6.1
Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
Djecaci iz ulice Marksa i Engelsa
семейный, драма, криминал
2014, Черногория / Словения
4.8
Вид с Эйфелевой башни
Pogled sa Ajfelovog tornja / View from the Eiffel Tower,
мелодрама, драма
2005, Словения / Черногория
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