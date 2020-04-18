Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Кабанов
Aleksandr Kabakov
Киноафиша
Персоны
Александр Кабанов
Александр Кабанов
Aleksandr Kabakov
Дата рождения
22 октября 1943
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
18 апреля 2020
Место рождения
Новосибирск, Россия
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
5.6
С черного хода
(2009)
Фильмография Александр Кабанов
Жанр
Все
Мелодрама
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
С черного хода
S chyornogo khoda
мелодрама
2009, Россия
