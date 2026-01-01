Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Плаксин
Aleksandr Plaksin
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.9
Обратное движение
(2010)
5.4
Разносчик
(2013)
0.0
Дар
(2013)
Фильмография Александр Плаксин
Жанр
Все
Детектив
Детский
Драма
Мелодрама
Семейный
Фантастика
Год
Все
2013
2010
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.4
Разносчик
Raznoschik
детектив, драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
Дар
Dar
детский, мелодрама, фантастика, семейный
2013, Россия
6.9
Обратное движение
Reverse Motion
драма
2010, Россия
Смотреть трейлер
