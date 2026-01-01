Оповещения от Киноафиши
Александр Плаксин Aleksandr Plaksin
Киноафиша Персоны Александр Плаксин

Александр Плаксин

Aleksandr Plaksin

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Фантастический герой

Популярные фильмы

Обратное движение 6.9
Обратное движение (2010)
Разносчик 5.4
Разносчик (2013)
Дар 0.0
Дар (2013)

Фильмография Александр Плаксин

Жанр
Год
Разносчик 5.4
Разносчик Raznoschik
детектив, драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
Дар
Дар Dar
детский, мелодрама, фантастика, семейный 2013, Россия
Обратное движение 6.9
Обратное движение Reverse Motion
драма 2010, Россия
Смотреть трейлер
