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Фильмография
Эвелин Эллис
Evelyn Ellis
Киноафиша
Персоны
Эвелин Эллис
Эвелин Эллис
Evelyn Ellis
Дата рождения
2 февраля 1894
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 июня 1958
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Леди из Шанхая
(1947)
Фильмография Эвелин Эллис
7.8
Леди из Шанхая
The Lady from Shanghai
триллер, нуар, драма
1947, США
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