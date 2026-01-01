Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эвелин Эллис Evelyn Ellis
Киноафиша Персоны Эвелин Эллис

Эвелин Эллис

Evelyn Ellis

Дата рождения
2 февраля 1894
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 июня 1958
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Леди из Шанхая 7.8
Леди из Шанхая (1947)

Фильмография Эвелин Эллис

Леди из Шанхая 7.8
Леди из Шанхая The Lady from Shanghai
триллер, нуар, драма 1947, США
Показать еще
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше