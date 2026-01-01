Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Поздняков
Aleksandr Pozdnyakov
Александр Поздняков
Александр Поздняков
Aleksandr Pozdnyakov
Популярные фильмы
0.0
Герман: по ту сторону камеры
(2009)
0.0
Ёлка на берегах Невы
(2014)
Фильмография Александр Поздняков
Жанр
Все
Документальный
Исторический
Год
Все
2014
2009
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Ёлка на берегах Невы
документальный, исторический
2014, Россия
Герман: по ту сторону камеры
документальный
2009, Россия
