Айелет Менахеми
Ayelet Menahemi
Айелет Менахеми
Айелет Менахеми
Ayelet Menahemi
Дата рождения
16 декабря 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.0
Семь благословений
(2023)
7.3
Нудл
(2007)
Фильмография Айелет Менахеми
8
Семь благословений
Sheva Brachot
комедия, драма
2023, Израиль
7.3
Нудл
Noodle
драма
2007, Израиль
