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Юсуп Даниялов
Yusup Daniyalov
Киноафиша
Персоны
Юсуп Даниялов
Юсуп Даниялов
Yusup Daniyalov
Дата рождения
2 января 1939
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
24 мая 2015
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Журналист
(1967)
7.0
Не было печали
(1982)
Фильмография Юсуп Даниялов
7
Не было печали
Ne bylo pechali
драма
1982, СССР
7.3
Журналист
Zhurnalist
драма
1967, СССР
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