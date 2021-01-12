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Мона Малм Mona Malm
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Мона Малм

Mona Malm

Дата рождения
24 января 1935
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
12 января 2021
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Благие намерения 7.9
Благие намерения (1991)
Не говоря о всех этих женщинах 5.5
Не говоря о всех этих женщинах (1964)
Победители и побежденные 4.2
Победители и побежденные (2005)

Фильмография Мона Малм

Победители и побежденные 4.3
Победители и побежденные Vinnare och förlorare
комедия, семейный, мелодрама 2005, Финляндия / Швеция
Благие намерения 7.9
Благие намерения Den goda viljan
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
Не говоря о всех этих женщинах 5.5
Не говоря о всех этих женщинах För att inte tala om alla dessa kvinnor
комедия 1964, Швеция
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