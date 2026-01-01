Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Олдржих Гора
Oldrich Hora
Киноафиша
Персоны
Олдржих Гора
Олдржих Гора
Oldrich Hora
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Маргаритки
(1966)
Фильмография Олдржих Гора
7.2
Маргаритки
Sedmikrásky
драма, комедия
1966, Чехословакия
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