Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Чешкова
Marie Cesková
Киноафиша
Персоны
Мария Чешкова
Мария Чешкова
Marie Cesková
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Маргаритки
(1966)
Фильмография Мария Чешкова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1966
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
Маргаритки
Sedmikrásky
драма, комедия
1966, Чехословакия
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667