Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алекс Орр Alex Orr
Киноафиша Персоны Алекс Орр

Алекс Орр

Alex Orr

Дата рождения
15 апреля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер

Популярные фильмы

Атланта 8.3
Атланта (2016)
Чад Пауэрс 7.6
Чад Пауэрс (2025)
Подноготная 7.0
Подноготная (2025)

Фильмография Алекс Орр

Жанр
Год
Чад Пауэрс 7.6
Чад Пауэрс
комедия, спорт 2025, США
Подноготная 7
Подноготная
драма, криминал 2025, США
Декамерон 6.3
Декамерон
драма, исторический 2024, США
Рой 6.9
Рой
драма, комедия, триллер 2023, США
Калейдоскоп ужасов 6.6
Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы 2019, США
Атланта 8.3
Атланта
драма, комедия, мюзикл 2016, США
Кровавая машина 5.2
Кровавая машина Blood Car
ужасы, комедия 2007, США
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше