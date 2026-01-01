Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Алекс Орр
Alex Orr
Алекс Орр
Alex Orr
Дата рождения
15 апреля 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер
Популярные фильмы
8.3
Атланта
(2016)
7.6
Чад Пауэрс
(2025)
7.0
Подноготная
(2025)
Фильмография Алекс Орр
7.6
Чад Пауэрс
комедия, спорт
2025, США
7
Подноготная
драма, криминал
2025, США
6.3
Декамерон
драма, исторический
2024, США
6.9
Рой
драма, комедия, триллер
2023, США
6.6
Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы
2019, США
8.3
Атланта
драма, комедия, мюзикл
2016, США
5.2
Кровавая машина
Blood Car
ужасы, комедия
2007, США
