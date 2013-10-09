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Фильмография
Норма Бенгелл
Norma Bengell
Киноафиша
Персоны
Норма Бенгелл
Норма Бенгелл
Norma Bengell
Дата рождения
21 февраля 1935
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
9 октября 2013
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Исполнитель обета
(1962)
Фильмография Норма Бенгелл
8.3
Исполнитель обета
Pagador de Promessas, O
драма
1962, Бразилия
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