О персоне
Фильмография
Масуо Иноэ
Masuo Inoue
Масуо Иноэ
Масуо Иноэ
Masuo Inoue
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Страница безумия
(1926)
Фильмография Масуо Иноэ
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1926
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.4
Страница безумия
Kurutta ippêji
драма
1926, Япония
