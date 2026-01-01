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О персоне
Ник Ормерод
Nick Ormerod
Киноафиша
Персоны
Ник Ормерод
Ник Ормерод
Nick Ormerod
Дата рождения
9 сентября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.5
Милый друг
(2011)
Фильмография Ник Ормерод
6.5
Милый друг
Bel Ami
драма
2011, Великобритания
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