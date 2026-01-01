Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Акин Омотосо
Akin Omotoso
Киноафиша
Персоны
Акин Омотосо
Акин Омотосо
Akin Omotoso
Дата рождения
27 июня 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Майдугури, Нигерия
Актерское амплуа
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Пожми руку дьяволу
(2007)
6.0
Три сыщика: Тайна Острова скелетов
(2007)
4.9
Метка
(2025)
Фильмография Акин Омотосо
Жанр
Все
Драма
Исторический
Криминал
Мистика
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2022
2007
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
2
Сценарист
2
Режиссер
2
4.9
Метка
криминал, триллер
2025, ЮАР
4.8
Храбрые
драма, фэнтези
2022, ЮАР
6
Три сыщика: Тайна Острова скелетов
The Three Investigators and the Secret of Skeleton Island
семейный, приключения, мистика
2007, Германия / ЮАР
7.5
Пожми руку дьяволу
Shake Hands with the Devil
исторический
2007, Канада
Смотреть трейлер
