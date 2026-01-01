Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Эстер Горентен
Награды
Награды и номинации Эстер Горентен
Esther Gorintin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эстер Горентен
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Особое упоминание
Победитель
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
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