О персоне
Фильмография
Азарик Мессерер
Azary Messerer
Киноафиша
Персоны
Азарик Мессерер
Азарик Мессерер
Azary Messerer
Дата рождения
18 мая 1939
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
21 января 2017
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Пятнадцатилетний капитан
(1945)
Фильмография Азарик Мессерер
Жанр
Все
Детский
Приключения
Семейный
Год
Все
1945
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Пятнадцатилетний капитан
Pyatnadtsatiletniy kapitan
детский, приключения, семейный
1945, СССР
