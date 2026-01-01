Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Михаэль Пфлегар
Награды
Награды и номинации Михаэль Пфлегар
Michael Pfleghar
О персоне
Награды
Награды и номинации Михаэль Пфлегар
Каннский кинофестиваль 1964
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
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С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
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