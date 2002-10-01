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Фильмография
Эдит Шолльвер
Edith Schollwer
Киноафиша
Персоны
Эдит Шолльвер
Эдит Шолльвер
Edith Schollwer
Дата рождения
12 февраля 1904
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 октября 2002
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Гаспароне
(1937)
Фильмография Эдит Шолльвер
6.6
Гаспароне
Gasparone
комедия, мюзикл
1937, Германия
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