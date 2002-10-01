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Эдит Шолльвер Edith Schollwer
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Эдит Шолльвер

Edith Schollwer

Дата рождения
12 февраля 1904
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
1 октября 2002
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Гаспароне 6.6
Гаспароне (1937)

Фильмография Эдит Шолльвер

Гаспароне 6.6
Гаспароне Gasparone
комедия, мюзикл 1937, Германия
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