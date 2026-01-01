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Награды и номинации Сьюзи Темплтон

Suzie Templeton
Награды и номинации Сьюзи Темплтон
Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
 Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002
Лучшая история
Победитель
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