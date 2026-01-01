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Сандра Когут
Награды
Награды и номинации Сандра Когут
Sandra Kogut
О персоне
Награды
Награды и номинации Сандра Когут
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Берлинале 2008
Немецкий детский фонд – особое упоминание
Победитель
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