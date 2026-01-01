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Фильмография
Мэй МакЭвой
May McAvoy
Киноафиша
Персоны
Мэй МакЭвой
Мэй МакЭвой
May McAvoy
Дата рождения
8 сентября 1899
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
26 апреля 1984
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Веер леди Уиндермир
(1925)
6.4
Певец джаза
(1927)
Фильмография Мэй МакЭвой
6.4
Певец джаза
The Jazz Singer
драма, мюзикл, мелодрама
1927, США
7.3
Веер леди Уиндермир
Lady Windermere's Fan
комедия
1925, США
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