Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Агаси Бабаян
Agasi Babayan
Киноафиша
Персоны
Агаси Бабаян
Агаси Бабаян
Agasi Babayan
Дата рождения
21 декабря 1921
Возраст
73 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
17 ноября 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.7
Тропой бескорыстной любви
(1971)
6.6
Пропал друг
(1990)
0.0
Рысь идет по следу
(1994)
Фильмография Агаси Бабаян
Жанр
Все
Детский
Драма
Год
Все
1994
1990
1971
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
2
Рысь идет по следу
Rys idyot po sledu
драма
1994, Россия
6.6
Пропал друг
Propal drug
детский
1990, СССР
7.7
Тропой бескорыстной любви
Tropoy beskorystnoy lyubvi
драма
1971, СССР
«Кто простит, кто-то поймёт»: зрители вычислили маньяка в «Детях перемен» еще в 1 серии 2 сезона (спойлеры)
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Даже «Первый отдел» так не смотрят: россияне выбрали самый популярный сериал 2026 года – уже 200 000 000 просмотров
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667