О персоне
Фильмография
Мигель Кутюрье
Miguel Couturier
Киноафиша
Персоны
Мигель Кутюрье
Мигель Кутюрье
Miguel Couturier
Дата рождения
29 сентября 1950
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
3 января 2012
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Фантастический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Объятия
(2007)
4.1
Земля 2033
(2009)
Фильмография Мигель Кутюрье
4.1
Земля 2033
2033
приключения, фантастика
2009, Мексика
Смотреть трейлер
6.4
Объятия
Dos Abrazos
драма
2007, Мексика
