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Фильмография
Эльма Карлова
Elma Karlowa
Киноафиша
Персоны
Эльма Карлова
Эльма Карлова
Elma Karlowa
Дата рождения
12 марта 1932
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
31 декабря 1994
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Берлин, Александерплац
(1980)
8.0
Страх съедает душу
(1974)
7.6
Кулачное право свободы
(1975)
Фильмография Эльма Карлова
8.2
Берлин, Александерплац
драма, криминал, мини-сериал
1980, Германия/Италия
7.6
Кулачное право свободы
Faustrecht der Freiheit
криминал, драма, мелодрама
1975, Германия
8
Страх съедает душу
Angst essen Seele auf
драма, мелодрама
1974, Германия
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