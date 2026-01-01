Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Себастьян Шиппер
Награды
Награды и номинации Себастьян Шиппер
Sebastian Schipper
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Себастьян Шиппер
Берлинале 2015
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
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