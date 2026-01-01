Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
Марта Жмуда-Тшебятовска
Marta Żmuda Trzebiatowska
Марта Жмуда-Тшебятовска
Марта Жмуда-Тшебятовска
Marta Żmuda Trzebiatowska
Дата рождения
26 июля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Члухув, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.5
Сначала любовь, потом свадьба
(2010)
5.0
Сердце на ладони
(2008)
4.9
Не лги, любовь моя
(2008)
Фильмография Марта Жмуда-Тшебятовска
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2022
2010
2008
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
4.3
Bejbis
Bejbis
комедия
2022, Польша / Италия
5.5
Сначала любовь, потом свадьба
Love, Wedding, Marriage
комедия
2010, США
Смотреть трейлер
5
Сердце на ладони
Serce na dłoni
драма
2008, Польша / Украина
4.9
Не лги, любовь моя
Nie klam, kochanie
комедия
2008, Польша
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
