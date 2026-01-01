Оповещения от Киноафиши
Марек Куделко Marek Kudelko
Марек Куделко

Марек Куделко

Marek Kudelko

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Сердце на ладони 5.0
Сердце на ладони (2008)

Фильмография Марек Куделко

Жанр
Год
Сердце на ладони 5
Сердце на ладони Serce na dłoni
драма 2008, Польша / Украина
