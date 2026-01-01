Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мачей Новак
Maciej Nowak
Мачей Новак
Мачей Новак
Maciej Nowak
Дата рождения
17 декабря 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Стадион бездомных
(2008)
Фильмография Мачей Новак
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.9
Стадион бездомных
Boisko bezdomnych
драма
2008, Польша
