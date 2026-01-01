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Федерико Бонди
Награды
Награды и номинации Федерико Бонди
Federico Bondi
О персоне
Награды
Награды и номинации Федерико Бонди
Берлинале 2019
Панорама
Победитель
Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
Экранизацию этой книги считали невозможной — в Голливуде рискнули на $102 000 000: получилось самое «грандиозное» зрелище XXI века
31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру
«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
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