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Фильмография
Шарлотт Александра
Charlotte Alexandra
Киноафиша
Персоны
Шарлотт Александра
Шарлотт Александра
Charlotte Alexandra
Дата рождения
1 ноября 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Аморальные истории
(1974)
Фильмография Шарлотт Александра
5.6
Аморальные истории
Contes immoraux
мелодрама, драма
1974, Франция
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