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Шарлотт Александра Charlotte Alexandra
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Шарлотт Александра

Charlotte Alexandra

Дата рождения
1 ноября 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Аморальные истории 5.6
Аморальные истории (1974)

Фильмография Шарлотт Александра

Аморальные истории 5.6
Аморальные истории Contes immoraux
мелодрама, драма 1974, Франция
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