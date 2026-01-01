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Лиз Данверс Lise Danvers
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Лиз Данверс

Lise Danvers

Дата рождения
1 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Аморальные истории 5.6
Аморальные истории (1974)

Фильмография Лиз Данверс

Аморальные истории 5.6
Аморальные истории Contes immoraux
мелодрама, драма 1974, Франция
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