Персоны
Пьер Этекс
Награды
Награды и номинации Пьер Этекс
Pierre Étaix
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Пьер Этекс
Оскар 1963
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1965
Лучший фильм для молодежи
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 1963
Специальный диплом
Победитель
Гран При
Номинант
Берлинале 1963
Золотой берлинский медведь
Номинант
